Суд Италии постановил приостановить выдачу Пучдемона Испании

МАДРИД/РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Суд города Сассари (Сардиния) решил приостановить производство по делу об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом сам политик написал в понедельник в Twitter.

"Судебные власти Сардинии приостановили производство по делу об экстрадиции", - сообщил Пучдемон.

Как сообщил корреспонденту ТАСС после завершения заседания адвокат каталонского политика Агостинанджело Маррас, дело не закрыто и вернется в суд Сассари, когда будут решены все юридические вопросы, находящиеся в введении европейских инстанций. "Суд постановил приостановить производство до прояснения двух вопросов: решение европейского суда об иммунитете Пучдемона как евродепутата, а также о легитимности европейского ордера на его арест, выданного Верховным судом Испании", - пояснил юрист. При этом он не уточнил сроков возможного возобновления слушаний.

Верховный суд Испании заверял, что в отношении бывшего главы правительства Каталонии действует европейский ордер на арест. В свою очередь политик ранее обратился к европейским судебным властям с просьбой восстановить его депутатскую неприкосновенность.

Пучдемон был задержан 23 сентября по прибытии на остров Сардиния по запросу Испании, где он обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате. 24 сентября, после ночи, проведенной в тюрьме Сассари, итальянский суд постановил оставить его на свободе без каких-либо ограничений. Политик покинул Сардинию, но сразу обещал, что вернется на следующее заседание.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент в 2019 году Пучдемон смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность.