Лондон потребовал от ЕС активного участия в переговорах по североирландскому протоколу

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Великобритания потребовала от Евросоюза более активного участия в разрешении проблем, вытекающих из протокола по Северной Ирландии, подписанного с Брюсселем в рамках соглашения о Brexit. Об этом в понедельник заявил представитель премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост, выступая на полях съезда Консервативной партии в Манчестере.

"У нас серьезная политическая проблема, и на настоящий момент мы не получаем от ЕС достаточно помощи в ее исправлении", - сказал Фрост. "Я надеюсь, что это может измениться в ближайшие пару недель или около того", - добавил он.

"Нам нужны короткие, интенсивные, а также дружественные переговоры", - сказал Фрост. Если же Брюссель не готов к диалогу, предупредил он, то у Лондона всегда остается возможность действовать в одностороннем порядке, применив статью 16 протокола по Северной Ирландии. "Это должно быть разрешено, так или иначе, будь то через переговоры или через статью 16", - сказал Фрост.

Газета The Daily Telegraph в понедельник информировала, что Великобритания разработала план по замещению североирландского протокола, которые могут быть названы уже в ближайшее время.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для перевозок ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с реализацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства его положениями со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер была вынуждена подать в отставку: вместо нее этот пост 17 июня занял Пол Гивэн.