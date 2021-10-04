Посол в РФ: данные о Венесуэле как о самой опасной стране мира спорны и политизированы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мнение о том, что Венесуэла - самая опасная страна в мире, представляет собой "очень спорный и политизированный вопрос". Об этом в интервью ТАСС заявил посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Я думаю, что, во-первых, неправильно пугать людей таким образом, говорить, что Венесуэла - самая опасная страна по подсчетам какого-то сайта в интернете, - отметил он. - Я могу со всей ответственностью сказать, что это очень спорный и политизированный вопрос".

Глава венесуэльского диппредставительства обратил внимание, что в республике "туристическое направление развито в тех районах, где обеспечивается полная безопасность туристов из РФ и других стран". "Люди, которые там живут, защищают туристов и заботятся о тех, кто приезжает к ним, - продолжил он. - Самое главное, что государство своими правоохранительными органами обеспечивает безопасность в этих регионах".

Посол отдельно отметил такие привлекательные туристические точки, как остров Маргарита, Канайма, остров Лос Рокес и штат Мерида, который находится на западе страны. "Например, в Канайме находится самый высокий водопад в мире. Это такие пейзажи, от которых захватывает дух. В этих районах есть специальные условия, чтобы ничего не могло произойти ни с одним из наших уважаемых туристов, - добавил дипломат. - К тому же компания, которая занимается туризмом [Pegas Touristik], делает это не только в Венесуэле. Это, наверное, крупнейшая компания, которая занимается туризмом и в Турции, и в России, и в Египте. Эта компания была предварительно на острове Маргарита, они смотрели, исследовали, спрашивали, делали свою работу, чтобы обеспечить российским туристам безопасность".

По словам посла, нет никаких оснований полагать, что "такая компания могла бы рекомендовать такое туристическое направление, которое могло бы подвергать риску клиентов". "Все эти моменты являются гарантиями, чтобы люди могли принять решение полететь в Венесуэлу именно на остров Маргарита, - убежден он. - Я слежу за публикациями в социальных сетях о том, как люди, посетившие Венесуэлу, отзываются, и все эти публикации очень положительные".