Посол КНР в Афганистане опроверг данные о китайских военных на авиабазе в Баграме

КАИР, 4 октября. /ТАСС/. Посол Китая в Кабуле Ван Юй опроверг распространенную ранее в СМИ информацию о прибытии китайских военнослужащих на крупнейшую авиабазу Афганистана возле города Баграм (провинция Парван).

"Те, кто сфабриковал слухи о присутствии китайских войск на авиабазе Баграм, преследовали свои корыстные цели", - написал дипломат в понедельник в Twitter.

2 октября несколько афганских СМИ сообщили о том, что на военной базе Баграм впервые после вывода ВС США из Афганистана были включены прожектора, а также замечено передвижение военнослужащих, которые, предположительно, могли быть отправлены из Китая.

30 сентября официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь уже опровергал подобные утверждения, которые появлялись в индийских СМИ, назвав их "чистым вымыслом".

20 сентября индийский телеканал News18 проинформировал о том, что китайская делегация посетила авиабазу Баграм. По его данным, Китай, Пакистан и сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временное правительство Афганистана также рассматривают возможность создания механизма по обмену информацией между разведывательными службами трех стран.

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с ВС США в Афганистане. 1 июля текущего года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль талибов.