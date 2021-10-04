Представитель ОБСЕ считает, что России необходимо отказаться от объявления СМИ иноагентами

ВЕНА, 4 октября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру считает, что властям России необходимо отказаться от признания журналистов и средств массовой информации иностранными агентами. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Я еще раз призываю российские власти отказаться от особого режима, связанного со статусом иностранного агента, включая соответствующие административные и уголовные санкции, поскольку он оказывает несоразмерное вмешательство в свободу слова и свободу СМИ", - заявила Рибейру. Как сказано в заявлении ОБСЕ, Рибейру серьезно обеспокоена продолжающимся признанием журналистов и СМИ иностранными агентами в России.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.