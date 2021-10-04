Экс-министр Гаити обвинил премьера в причастности к убийству президента

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Рокфеллер Винсент, уволенный с поста министра юстиции и общественной безопасности Гаити, призвал премьер-министра Ариэля Анри уйти в отставку из-за причастности к делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Как сообщила в понедельник американская телекомпания CNN, Винсент был снят, когда следствие обдумывало возможность предъявления обвинения главе правительства.

"Если человек оказался замешан в подобных делах, он должен уйти с поста премьер-министра", - заявил в интервью CNN бывший глава Минюста. Он утверждает, что "несколькими часами позже, в ночь убийства президента", премьер якобы провел телефонный разговор с одним из преступников. По словам Винсента, причиной его увольнения был отказ отстранить от работы прокурора, который вел дело об убийстве лидера Гаити и обсуждал возможность предъявить обвинения премьеру. В середине сентября и прокурор, и министр были уволены.

"Когда кто-то увольняет прокурора и министра юстиции и ставит на их место некомпетентных людей <...>, какими могут быть намерения?" - задал риторический вопрос экс-министр. "Гаити переживает острейший политический кризис в своей истории", - добавил Винсент.

Анри ранее заявил CNN, что не помнит о подобном телефонном разговоре, в правительстве считают подобные обвинения политически мотивированными. Министр и прокурор, как указал премьер, были сняты с должностей за нарушение закона, который запрещает выдвигать обвинения против высокопоставленных чиновников без санкции главы государства, на тот момент самого премьера. Ранее Анри отрицал, что мешает проведению расследования.

7 июля Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Сейчас в Гаити нет президента.