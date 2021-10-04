Семь сотрудников ООН, объявленные Эфиопией персонами нон грата, покинули страну

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Семь сотрудников ООН, которых власти Эфиопии объявили персонами нон грата, покинули страну. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

"Я могу подтвердить, что никто из семи сотрудников не находится сейчас в стране. Они были переведены из страны для обеспечения безопасности, - сказал он. - Хотел бы добавить к нашей позиции по объявлению сотрудников персонами нон грата: позиция не изменилась, это долгосрочная правовая позиция организации не принимать объявление персонами нон грата представителей ООН".

Хак выразил надежду, что сотрудники, которых власти Эфиопии обвинили во вмешательстве в дела страны, смогут вернуться в нее. "Мы считаем, что персоналу должно быть позволено вернуться", - добавил он.

По словам представителя ООН, сотрудники организации перевезены в различные места. "Кто-то из них был за пределами страны до объявления [персонами нон грата]. Мы выступаем за то, чтобы они могли вернуться к работе, включая получение доступа в страну при необходимости", - отметил Хак.

Правительство Эфиопии объявило 30 сентября семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны, и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов. В опубликованный внешнеполитическим ведомством список подлежащих высылке были включены представитель Детского фонда ООН, руководитель группы по мониторингу Управления верховного комиссара ООН по правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов.