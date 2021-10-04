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Посол Катара заявил, что Доха взаимодействует с Москвой по ситуации в Афганистане

Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани отметил, что стороны координируются, "чтобы в Афганистане всегда царили мир и безопасность"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Катар плотно взаимодействует и координируется с Россией по ситуации в Афганистане. Об этом заявил ТАСС посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

"Можно сказать, что Катар плотно взаимодействует с Россией по вопросу Афганистана, - сказал он. - Катар всегда глядит в сторону своих друзей, а конкретно России. Мы координируемся, чтобы в Афганистане всегда царили мир и безопасность".

Талибы (радикальное движение "Талибан", запрещено в РФ) развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

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АфганистанКатарРоссия
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