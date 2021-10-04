Президент Мексики поручил проверить упомянутых в "Досье Пандоры" сограждан

МЕХИКО, 4 октября. /ТАСС/. Представители властей должны провести проверку в отношении упомянутых в "Досье Пандоры" (Pandora Papers) граждан Мексики. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Необходимо снова проверить всю эту утечку капитала <...>, чтобы не было уклонения от уплаты налогов, посмотреть, есть ли во всех этих случаях состав преступления", - сказал президент. Руководитель управления финансовой разведки Минфина Мексики Сантьяго Ньето в воскресенье сообщил, что в ведомстве ознакомились с "Досье Пандоры" и начали расследование, выполняя обещание главы государства бороться с коррупцией.

В "Досье Пандоры", согласно приблизительным подсчетам, упоминаются порядка 3 тыс. мексиканцев, в основном предпринимателей. Известно, что в их числе оказался действующий министр связи и транспорта Хорхе Арганис Диас. По словам Лопеса Обрадора, сам глава ведомства рассказал ему о том, что более 20 лет назад стал жертвой злоумышленников, которые вывели полученные им после ухода из строительной компании ICA средства за границу.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 3 октября выдержки из около 11,9 млн документов, которые, как утверждается, содержат информацию об офшорных счетах ряда мировых политических деятелей и знаменитостей. Подборка получила общее название Pandora Papers. Как ожидается, публикация этих материалов в различных СМИ будет продолжаться несколько недель. Само по себе создание офшорных компаний для ведения бизнеса не считается противозаконным, в отличие от использования их для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег.