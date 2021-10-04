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Публикация "Досье Пандоры"

Псаки: США привержены обеспечению дополнительной прозрачности мировой финансовой системы

Международный консорциум журналистских расследований ранее опубликовал сведения об офшорных счетах мировых политиков и известных людей под названием "Досье Пандоры"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Власти США привержены обеспечению дополнительной прозрачности мировой финансовой системы. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник в свете публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) сведений об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей под названием "Досье Пандоры" (Pandora Papers).

"В целом президент [США Джо Байден] привержен обеспечению дополнительной прозрачности <...> американской и международной финансовых систем. Вы можете видеть это в тех политических мерах, которые он предлагал и поддерживал", - сказала Псаки на регулярном брифинге.

Базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований обнародовал в воскресенье выдержки примерно из 11,9 млн документов, которые, как утверждается, содержат информацию об офшорных счетах ряда мировых политических деятелей и знаменитостей. Само по себе создание офшорных компаний для ведения бизнеса не считается противозаконным. Однако их использование для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег является преступлением.

Теги
СШАПсаки, ДженПубликация "Досье Пандоры"
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