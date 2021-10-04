Псаки заявила, что США обеспокоены "провокационными действиями" Китая в районе Тайваня

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с приписываемыми Китаю "провокационными военными действиями". Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы по-прежнему обеспокоены провокационными военными действиями Китайской Народной Республики вблизи Тайваня, которые дестабилизируют обстановку, создают риск просчетов и подрывают мир и стабильность в регионе", - утверждала Псаки.

Она призвала Пекин "отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня". "Мы глубоко заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Именно поэтому мы будем продолжать оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны", - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, обязательства США перед Тайванем "незыблемы и способствуют поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в регионе". "Мы ясно выражали в частном порядке и публично нашу обеспокоенность давлением и принуждением КНР в отношении Тайваня. Мы будем продолжать очень внимательно следить за ситуацией", - сказала Псаки.

Как заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин выражает Вашингтону решительный протест из-за заявления о поддержке потенциала самообороны Тайваня.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установили их с Пекином. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты в КНР, где Тайвань рассматривают в качестве неотъемлемой части китайской территории.