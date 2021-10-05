В Японии заявили, что продолжат активные переговоры с Россией по мирному договору

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Японское правительство продолжит вести с Россией активные переговоры, направленные на заключение мирного договора между двумя странами. Об этом заявил во вторник глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на первой с момента переназначения в кабмине нового премьер-министра Фумио Кисиды пресс-конференции.

"Мы хотим и дальше вести активные переговоры на основе нашей позиции - решение территориального вопроса и следующее за ним заключение мирного договора", - сказал он.

Мотэги также напомнил о своей недавней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, подчеркнув, что озвучил российскому коллеге готовность продолжить диалог на различных уровнях, направленный на развитие двусторонних отношений во многих областях.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.