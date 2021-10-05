Жапаров назвал причину прошлогодних волнений в Киргизии

БИШКЕК, 5 октября. /ТАСС/. Существовавшая прежде в Киргизии парламентско-президентская форма правления стала основной причиной массовых беспорядков и привела к смене власти в республике в октябре прошлого года. Об этом заявил во вторник в обращении к народу глава киргизского государства Садыр Жапаров, сообщила его пресс-служба.

"Не ошибусь, если скажу, что такая ситуация была вызвана изменениями в редакции Конституции Киргизской Республики 2010 года в виде перехода к парламентско-президентской форме правления, что не отвечало интересам государства. Конституция 2010 года ввела пропорциональную избирательную систему, и, к сожалению, выборы стали проходить по закрытым спискам. Эта система создала благоприятную среду для политической коррупции: лидеры политических партий без зазрения совести продавали места в списках, вследствие чего процесс подкупа голосов только усилился", - цитирует президента его пресс-служба.

Подобный общественно-политический расклад Жапаров назвал "коррупционной политикой", которая, как он считает, в дальнейшем распространилась и на обладавший правом формировать правительство парламент. По этой причине исполнительная власть не могла "действовать независимо".

Беспорядки в столице Киргизии начались 5 октября прошлого года после оглашения результатов парламентских выборов. Собравшиеся на митинг сторонники ряда политических сил заявляли о массовом подкупе партиями избирателей перед голосованием. Итоги выборов впоследствии были аннулированы, а под давлением участников протестных акций в отставку вынуждены были уйти президент Сооронбай Жээнбеков, премьер Кубатбек Боронов и спикер Дастанбек Джумабеков.

"Выборы прошлого года сопровождались серьезными нарушениями, а несправедливость этого процесса привела к росту недовольства избирателей и как следствие к требованию аннулировать результаты голосования, которое, однако, не было своевременно выполнено. Возмущенные этим широкие слои населения были вынуждены свергнуть действующую власть", - полагает президент.

После этих событий к власти в стране пришел нынешний глава государства, который был избран президентом в январе текущего года. После проведения по его инициативе конституционного референдума президент фактически сконцентрировал большинство властных полномочий в своих руках, существенно ограничив возможности парламента и правительства.