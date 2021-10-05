Sky: талибы ликвидировали трех боевиков ИГ в Кунаре

ТАСС, 5 октября. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило об уничтожении трех боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) на востоке страны. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя сил безопасности движения.

По его информации, отряды талибов "ликвидировали трех сторонников ИГ в провинции Кунар". Он добавил, что среди уничтоженных экстремистов главарь бандформирований ИГ, действующих в указанном регионе.

Представители "Талибан" неоднократно назвали ложными сообщения о присутствии в Афганистане формирований ИГ и террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Однако некоторое время назад движение заявило о проведении в отдельных районах страны спецоперации по задержанию преступников, принадлежащих к "Исламскому государству".