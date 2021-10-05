ЛНР запросила у Белоруссии и Грузии данные о Саакашвили по делу о расстреле на "майдане"

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к властям Белоруссии и Грузии за помощью с целью установления возможной причастности Михаила Саакашвили к расстрелу людей на площади ("майдане") Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Об этом сообщила представитель ведомства Инна Семенова.

"В рамках возбужденного следственным отделом Генеральной прокуратуры Луганской народной республики уголовного дела в отношении Саакашвили Михаила Николаевича <...> установлено, что ранее Генеральной прокуратурой Республики Беларусь допрошены лица, причастные к массовым расстрелам в феврале 2014 года сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", - сказала она. "Учитывая плодотворный опыт предыдущего сотрудничества, Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой оказать содействие в проведении следственных действий с ранее допрошенными белорусской стороной свидетелями убийства сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц", - добавила представитель ведомства.

По ее словам, свидетели по делу о расстреле на "майдане" были допрошены белорусской стороной по запросу о международно-правовой помощи. "Показания, полученные белорусскими коллегами, имеют важнейшее значение для установления истины по событиям февраля 2014 года", - говорится в сообщении следственного ведомства республики.

Генпрокуратура (ГП) ЛНР также обратилась с аналогичным запросом к властям Грузии. "В случае установления информации, касающейся причастности Саакашвили М. Н. к расстрелу гражданских лиц и сотрудников милиции <...>, предоставить полученные данные в ГП ЛНР для проведения дальнейших следственных действий".

Дела против Саакашвили

Ранее Генеральная прокуратура ЛНР сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили, находящегося в настоящее время в грузинской тюрьме.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой сообщил, что прибыл в Батуми. Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, у него украинское гражданство.

Показания "грузинских снайперов"

В октябре 2019 года адвокат экс-бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" Александр Горошинский, которые на Украине обвиняются в преступлениях во время протестных акций в Киеве в 2014 году, сообщил, что Генеральная прокуратура Белоруссии допросила граждан Грузии, которые были свидетелями расстрелов силовиков и гражданских лиц в Киеве в 2014 году. Допрос происходил по запросу Генеральной прокуратуры Украины, его инициировали адвокаты потерпевших сотрудников милиции в рамках уголовного производства по фактам убийств сотрудников правоохранительных органов.

Горошинский заявил, что на допросе свидетели подтвердили причастность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского, а также экс-спикера Рады Андрея Парубия к организации расстрелов. По его словам, очевидцы сообщили, что стрельба велась с целью сорвать выполнение мирного соглашения, подписанного 21 февраля 2014 года между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а также силовым путем захватить власть.

Украинское издание "Страна" в октябре 2019 года сообщило, что свидетели - это так называемые грузинские снайперы А. Ревазишвили, Ц. Баджаладзе и Г. Бежиташвили, которые ранее в двух фильмах, итальянском "Украина. Скрытая правда" и израильском "Площадь разбитых надежд", утверждали, что были очевидцами расстрелов митингующих и сотрудников МВД на "майдане". Ранее экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявлял, что на "майдане" действовали группы неопознанных снайперов, в частности наемники из Грузии.