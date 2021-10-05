Столтенберг заявил, что НАТО не убедила Турцию поменять С-400 на западные системы

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора не смогла пока убедить Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и поменять их на схожую западную военную технику, признал во вторник на семинаре, проведенном в Вашингтоне Джорджтаунским университетом и Институтом Брукингса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжит предпринимать попытки убедить Анкару приобрести вместо С-400 западные системы, к примеру Patriot или SAMP/T.

"Как я заявлял [ранее], и для НАТО этот вопрос имеет значение, данный потенциал, система ПВО С-400, должна иметь оперативную совместимость с системами НАТО. Должна быть возможность интегрировать ее в систему ПВО/ПРО НАТО. С С-400 дело так не обстоит. Следовательно, мы также пытались найти альтернативные решения - Patriot <...> или SAMP/T, франко-итальянскую систему. Пока мы в этом не преуспели. Однако мы продолжим [предпринимать такие усилия]", - заявил генсек.

Как он отметил, при решении этого блока вопросов следует учитывать тот факт, что Турция является важным и ценным членом НАТО. "И мы также работаем по данным вопросам как альянс, поскольку, как я знаю, имеются некоторые проблемы, некоторые союзники настроены критически [по отношению к Анкаре], и это излагается открыто, в том числе на встречах НАТО. Тем не менее Турция является важным союзником [в альянсе], Турция сыграла ключевую роль в разгроме "Даиш" (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), гранича с Ираком и Сирией. Никто из союзников не принял больше беженцев, чем Турция", - сказал Столтенберг.

"Так что Турция важна. Имеются разногласия, но ими нужно заниматься в рамках НАТО", - добавил генсек альянса.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителей - бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.