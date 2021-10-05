Глава МИД Ирана планирует обсудить с Лавровым в Москве ситуацию на Кавказе

ТЕГЕРАН, 5 октября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил по прибытии в Москву, что планирует на запланированной встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию на Кавказе. Слова иранского дипломата приводит во вторник агентство IRNA.

"В ходе встречи с Лавровым мы обсудим наши позиции по событиям на Кавказе, - заявил он. - Мы рассчитываем, что Россия отреагирует на возможное изменение границ в регионе".

Визит Абдоллахияна в Москву проходит на фоне ряда критических высказываний со стороны Азербайджана и Ирана в адрес друг друга и начала военных учений иранских ВС около азербайджанской границы. Тегеран мотивирует маневры присутствием сил Израиля на территории Азербайджана. Баку в свою очередь высказывает свою обеспокоенность по поводу учений, а также заявляет о незаконном въезде иранских грузовиков в Нагорный Карабах.

Переговоры Абдоллахияна с Лавровым запланированы на 6 октября. Ожидается обсуждение ядерной сделки, а также других актуальных сюжетов региональной повестки, включая обстановку на Каспии, в Закавказье, в зоне Персидского залива, Йемене, Ливане, ближневосточном урегулировании.