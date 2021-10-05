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Политический кризис в Венесуэле

Посланник Мадуро оценил переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы

Адан Чавес назвал одним из главных достижений то, что правительство и оппозиция смогли начать диалог, несмотря на попытки США помешать этому

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство и оппозиция в Венесуэле смогли начать диалог, несмотря на попытки США помешать этому. Об этом заявил во вторник журналистам на пресс-конференции посланник президента Венесуэлы, старший брат экс-президента республики Уго Чавеса Адан Чавес.

"Одним из главных достижений является то, что удалось сесть за стол переговоров, несмотря на все попытки администрации США воспрепятствовать этому, - сказал Чавес, отвечая на вопрос ТАСС о том, как он оценивает переговоры между властями и оппозицией. - Нам удалось добиться прочности данного формата, поскольку большая часть оппозиции, как представляется, <…> приняла решение следовать по пути демократии и отказаться от пути насилия, который ей навязывало американское правительство".

Чавес также отметил, что осталась "небольшая группа" представителей оппозиции, которая "продолжает следовать инструкциям [Вашингтона] и пытается совершать акты насилия в стране". Тем не менее он выразил уверенность в том, что недружественным силам не удастся подорвать усилия по налаживанию диалога и стабилизации ситуации в Венесуэле.

По словам посланника, на грядущих выборах в Венесуэле будет представлено порядка 70 тыс. кандидатов, в том числе несколько тысяч от оппозиции.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в местных выборах, назначенных на 21 ноября.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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