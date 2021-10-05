Президент Словении наградил Меркель за заслуги в развитии двусторонних отношений

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 5 октября. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель наивысшую награду республики за личные заслуги в развитии двусторонних отношений. Об этом во вторник сообщило Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на главу государства.

Президент Словении во вторник принял канцлера ФРГ в Брдо-при-Кранью в преддверии запланированной на 6 октября встречи на высшем уровне ЕС и стран Западных Балкан. Пахор вручил Меркель награду за личные заслуги в развитии двусторонних отношений и за "лидерскую роль в Европе, заслуживающую доверия".

По оценке президента, канцлер ФРГ неизменно добивалась решения проблем путем компромисса. Она пыталась выстроить диалог даже с наиболее непримиримыми и неприятными политиками, сказал Пахор, высоко отозвавшись о непоколебимости ее веры в общее европейское будущее.

Меркель поблагодарила президента Словении за теплые слова и сказала, что для нее это большая честь. Как указывает агентство, канцлер ФРГ примет участие в неформальном ужине в преддверии мероприятия в среду.

По данным STA, товарооборот с ФРГ, наиважнейшим торговым партнером Словении, в прошлом году составил около €11 млрд.