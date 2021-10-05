Палата представителей Ливии отложила на месяц дату проведения парламентских выборов

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Палата представителей Ливии изменила во вторник дату проведения парламентских выборов. Как сообщил ТАСС советник спикера парламента Фатхи аль-Марими, депутаты приняли решение провести парламентские выборы через 30 дней после президентских.

"Точная дата голосования по избранию депутатов должна быть определена Высшей избирательной комиссией, которая направит в парламент свои предложения по этому поводу для утверждения", - добавил он, пояснив, что акцент в решении парламента делается на том, чтобы "сначала организовать и провести президентские, а затем парламентские выборы".

Выборы в Ливии были назначены на 24 декабря по решению Форума ливийского политического диалога. Эта дата была определена в рамках политического консенсуса между различными силами, представляющими Ливию внутри страны и за ее пределами. Однако для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база - новые законы о выборах главы государства и депутатов парламента.

Накануне парламент Ливии принял закон о парламентских выборах. Еще до утверждения законопроект получил одобрение Высшего государственного совета Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем представителями исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Однако во вторник госсовет отклонил этот закон и обвинил парламент в попытке срыва выборов. Как заявил официальный представитель совета Мухаммед Абдель Насер, "его принятие идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию".

В начале сентября парламент принял закон о выборах президента путем прямого голосования, против которого выступил госсовет. Камнем преткновения стала статья, дающая право военным баллотироваться на высший государственный пост, что, как уверено большинство в Ливии, открывает путь к выдвижению фельдмаршала Халифы Хафтара, который уже временно сложил с себя полномочия командующего Ливийской национальной армией. В этой связи совет призвал отложить президентские выборы до 2023 года в связи с невозможностью их проведения в нынешних условиях.