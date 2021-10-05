В Раде заявили о согласии Саакашвили на экстрадицию на Украину в случае снятия обвинений

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме города Рустави, согласится на экстрадицию на Украину, если с него снимут все обвинения. Об этом заявила депутат Рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, навестившая Саакашвили ранее во вторник в тюрьме.

"Сейчас все зависит от дипломатических переговоров, от позиции Украины. В данный момент Михаил Саакашвили не может согласиться на то, что он виновен. Он настроен по-боевому", - сказала она в комментарии телеканалу "Украина-24". Ясько добавила, что "если будут процессы, связанные с передачей его на Украину", то в этом случае необходимо добиваться снятия с него всех обвинений.

Ясько, об отношениях с которой несколько дней назад сообщил Саакашвили, также подчеркнула, что экс-президент голодает уже шестой день, и призвала сберечь его здоровье. "Он вообще ничего не ест. Сейчас нужно, чтобы международное сообщество, Украина занимались его освобождением как политического заключенного", - сказала она. "Как мы знаем, на десятый день голодовки состояние здоровья значительно ухудшается", - добавила депутат.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой сообщил, что прибыл в Батуми. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави, расположенного недалеко от Тбилиси. Позже прокуратура сообщила, что в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Стражи порядка также задержали владельца тбилисской квартиры, где скрывался бывший президент, и еще двух человек, которые, по версии прокуратуры, помогали Саакашвили передвигаться по стране. Все фигуранты дела взяты судом под стражу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что не помилует Саакашвили. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что бывший грузинский лидер полностью отсидит свой тюремный срок, и в правительстве не найдется человека, который его выпустит.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, у него есть украинское гражданство.