Вучич заявил, что Сербия не хочет портить отношения с Россией и Китаем

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Сербия стремится стать частью Евросоюза, однако не хочет портить дружеские отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил во вторник журналистам президент Сербии Александар Вучич, прибывший в Словению на саммит стран ЕС и Западных Балкан.

"Граждане Сербии рациональны, они хотят быть частью мира, частью ЕС, но граждане Сербии не хотят портить отношения, и это показало себя правильным, ни с Российской Федерацией, ни с Китаем. Почему это правильно? Потому что если бы мы поддались давлению некоторых стран против строительства русского газопровода <...>, то что бы мы делали этой зимой, когда нет больше газа через Берегово для Сербии? Во-вторых, мы с китайцами создали две крупнейшие компании-экспортера [в Сербии]", - сказал сербский лидер на встрече с журналистами, которую транслирует агентство TANJUG.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.