В Госдепе заявили, что США располагают 3 750 ядерными боезарядами

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в сентябре 2020 года располагали 3 750 ядерными боезарядами, с 1994 по 2020 финансовый год (начинается в стране с 1 октября) Вашингтон демонтировал 11 683 ядерных боеголовки. Такие данные приводятся в обнародованном во вторник пресс-службой Госдепартамента США справочном материале.

"По состоянию на сентябрь 2020 года арсенал ядерных боеголовок США состоял из 3 750 боеголовок. Это количество представляет собой примерно 88-процентное сокращение арсенала по сравнению с максимальным уровнем (31 255) в конце 1967 финансового года и примерно 83-процентное сокращение по сравнению с уровнем (22 217), когда Берлинская стена пала в конце 1989 года", - отмечается в материале.

В соответствии с документом с 1994 по 2020 год Соединенные Штаты демонтировали 11 683 ядерных боеголовки. "С 30 сентября 2017 года США демонтировали 711 ядерных боеголовок. Еще около 2 000 ядерных боеголовок в настоящее время выведены из состава вооружений и ожидают демонтажа", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве. При этом, как указали в Госдепартаменте, с 30 сентября 1991 года арсенал нестратегического ядерного оружия США сократился более чем на 90%.