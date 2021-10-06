Канберра, Лондон и Вашингтон намерены работать с МАГАТЭ по AUKUS

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Австралия, Великобритания и США будут работать с МАГАТЭ в рамках трехстороннего союза в сфере безопасности (AUKUS). Об этом заявила во вторник представитель австралийской делегации, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

"В рамках этого партнерства мы объявили 18-месячный процесс консультаций для того, чтобы определить оптимальный путь получения Австралией обычных атомных подводных лодок, - сказала дипломат. - <...> Подтверждаем, что главной целью консультаций будут параметры приверженности Австралии обязательствам в рамках нераспространения".

"Мы будем полностью взаимодействовать с МАГАТЭ в рамках [консультаций] в ближайшие 18 месяцев", - заявила дипломат.

Представитель делегации также подтвердила приверженность Австралии статусу неядерного государства. "Это не изменилось и не изменится", - заключила она.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения Канберра, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией. В ответ Париж объявил тогда об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, а действия Великобритании охарактеризовал как "проявление оппортунизма".