СМИ: Токио повысил уровень опасности в Японском море из-за судна КНДР с ПЗРК

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Береговая охрана Японии повысила уровень опасности для рыбаков в Японском море в промысловом районе Яматотай в связи с обнаружением там судна КНДР с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) на борту. Об этом сообщил в среду телеканал NHK со ссылкой на источники.

Отмечается, что этим летом в районе Яматотай не появлялись северокорейские рыболовные суда, хотя обычно они ведут там нелегальный промысел. Вместо этого там неоднократно курсировали другие суда, имеющие отношение к властям КНДР. Какие именно телеканал не указывает.

Экипаж катера береговой охраны Японии в конце июня подтвердил, что на борту одного из таких судов, прошедших через Яматотай, находились ПЗРК SA-16 с дальностью действия 4,5 км. В связи с этим береговая охрана усилила патрулирование, чтобы обеспечить безопасность японских рыбаков.

Район Яматотай находится в исключительной экономической зоне Японии. В последние годы северокорейские рыбаки активно вели там нелегальную ловлю кальмара и других морепродуктов.