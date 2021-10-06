Европарламент выступил за консультации с США по вопросам отношений с Китаем

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Европарламент считает необходимым сделать упор на координации действий с США, чтобы вопросы отношений двух сторон с Китаем не приводили к трансатлантической напряженности. Об этом говорится в представленном в среду докладе хорватского депутата Тонино Пицулы "О будущем отношений ЕС и США".

"Европейский парламент подчеркивает важность использования сфер совпадения интересов, возможностей сотрудничества, координации действий и проведения консультаций между ЕС и США по китайской проблеме, - отмечается в докладе. - Это необходимо, чтобы избежать возникновения случаев трансатлантической напряженности, подобных тем, что последовали за принятием трехсторонней договоренности США - Великобритания - Австралия (AUKUS)". В документе указывается, что данное соглашение "заключено без какой-либо консультации с союзниками из ЕС".

В частности, как считает автор доклада, координация между ЕС и США необходима в том, что касается вопросов защиты прав человека и национальных меньшинств в Китае, снижения напряженности в Гонконге, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, в Тайваньском проливе. Европарламент также отмечает, что Конвенция ООН по морскому праву "может служить правовой основой для урегулирования данных разногласий".

В парламенте убеждены, что "совместный трансатлантический подход к взаимодействию с Китаем является наилучшим способом обеспечения мирных, устойчивых и взаимовыгодных долгосрочных отношений с этой страной". Европарламент "приветствует в этом контексте недавнее возобновление всеобъемлющего стратегического диалога между ЕС и США на высоком уровне по Китаю". Как отмечается в докладе, "это должно обеспечить создание ключевого механизма для урегулирования разногласий".

Этот механизм, отмечается в документе, позволит также изучить возможности взаимодействия ЕС и США с КНР "в многосторонних рамках по общим и глобальным вызовам".

При этом докладчик подчеркнул необходимость обеспечить "сильное парламентское измерение для этого диалога". Он призвал также разработать широкий спектр политических инструментов и, где это возможно, вести поиск "трансатлантической синергии для взаимодействия с Китаем".