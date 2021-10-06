Байден: споры о госдолге в США учитываются в дебатах о демократии и авторитаризме

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Неспособность двух системообразующих партий США договориться о повышении потолка госдолга принимается во внимание мировым сообществом, взвешивающим достоинства и недостатки западной либеральной системы. Такое мнение выразил президент США демократ Джо Байден, выступая в среду на виртуальной встрече с представителями американского делового сообщества. Это мероприятие было организовано Белым домом для оказания давления на оппозиционную Республиканскую партию в целях скорейшего решения вопроса об очередном увеличении лимита государственных заимствований.

"Идут крупные дебаты, и я это не преувеличиваю, все это рассматривается на международной арене. Идут крупные дебаты насчет того, способны ли в XXI веке, во второй четверти XXI века, функционировать демократии, когда события развиваются столь быстро", - сказал руководитель администрации США, подхвативший тезис выступления на встрече главы банковской группы JPMorgan Chase Джейми Даймона.

"Могу вам сказать следующее: пара людей, с которыми я недавно проводил много времени, - г-н Путин [президент России Владимир Путин] и г-н Си Цзиньпин [председатель КНР Си Цзиньпин] - действительно верят в то, что единственным путем вперед являются автократии, поскольку они могут действовать быстро и решительно. Это не шутка. И мы видим последствия этого во всем мире", - утверждал Байден.

С точки зрения Даймона, за нынешними препирательствами Демократической и Республиканской партий США, за тем, что страна, по сути, оказалась на грани дефолта, пристально наблюдают за рубежом. "За нами в настоящее время наблюдают не только союзники, но и, к сожалению, наши враги. <...> Доверие к Америке, доллару Соединенных Штатов и [их] финансовой системе критически важны для мировой экономики и в действительности, в конечном счете для международного мира", - полагает банкир. "Так что сейчас время демонстрировать американскую компетентность, а не американскую некомпетентность", - добавил Даймон.

"Рад, что вы затронули этот пункт", - сказал ему Байден. Ссылаясь на результаты участия в июньском саммите Группы семи в Великобритании и различных дальнейших встречах с зарубежными коллегами, президент заявил: "Нас [США] оценивают не только в плане нашей мощи и нашей надежности, учитывая размер наших вооруженных сил или физической силы, которой мы обладаем, но также в плане того, можем мы функционировать или нет".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена на пресс-конференции 25 марта о том, что Путин и Си Цзиньпин считают, что автократия - это способ функционирования будущего в этом сложном мире, заявил: "Если какая-то страна не соответствует американским параметрам, то в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то". "Но это не так, каждая страна имеет ту демократию, которая является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории и нынешнему укладу. В этом плане мы всегда с уважением относились и будем относиться к такому укладу каждой из стран", - добавил Песков.