Псаки заявила, что не будет делать прогнозов о возможности встречи Байдена и Путина в Риме

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что не станет выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президента США Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина во время саммита Группы двадцати в Риме в конце текущего месяца.

"У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы все еще прорабатываем их на ежедневной основе", - сказала она, отвечая на регулярном брифинге на вопрос о том, могут ли Байден и Путин встретиться на полях указанного саммита. Он запланирован на 30-31 октября.

Псаки также отметила, что американская сторона не ожидала мгновенных результатов от встречи Путина и Байдена в Женеве в июне. "Что касается того, в какой степени была конструктивной эта встреча с президентом Путиным, как он [Байден] и заявил тогда, мы не ожидали, что это будет поворотным моментом, что все сразу же станет отлично в отношениях. Это не так, - сказала пресс-секретарь Белого дома. - У нас по-прежнему остается озабоченность, но это была возможность выразить ее на высоком уровне, посмотреть, что можно сделать в связи с этим долгосрочной перспективе". "Так что не знаю, будем ли мы проводить оценки каждый месяц", - добавила Псаки. По ее словам, "по многим затронутым [в Женеве] вопросам продолжается диалог". "Мы по-прежнему пытаемся добиться прогресса", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Путин и Байден, в частности, договорились на двусторонней встрече в Женеве, состоявшейся 16 июня, что Москва и Вашингтон начнут диалог по вопросам обеспечения безопасности в киберпространстве. Байден подчеркнул 9 июля, что верит в возможность налаживания российско-американского сотрудничества на этом направлении.