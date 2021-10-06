Блинкен: лидеры США и Китая после разговора по телефону настроены на сотрудничество

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены совместно работать с Китаем по тем аспектам, которые были затронуты в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в сентябре. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"У них состоялся хороший, продуктивный разговор, и они продолжат ту работу, которую наметили", - сказал он.

Как сообщала пресс-служба Белого дома, лидеры двух стран в телефонном разговоре обсудили ответственность США и Китая за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт. По данным агентства Bloomberg, инициатором беседы выступила американская сторона. Вашингтон все еще проводит пересмотр своей политики в отношении Пекина.