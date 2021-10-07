В Австралии приветствуют решение Парижа о возвращении посла в Канберру

СИДНЕЙ, 7 октября. /ТАСС/. Канберра приветствует решение Парижа вернуть своего посла в Австралию. Об этом в четверг сообщил главный казначей страны Джош Фрайденберг, выступая в эфире телеканала 9News.

Фрайденберг выразил надежду на то, что Австралия и Франция смогут преодолеть разногласия и "вернуть отношения в конструктивное русло" после возвращения французского посла в Канберру. "Мы приветствуем это [возвращение посла]", - сказал член австралийского правительства, отметив, что "отношения двух стран оставались прочными на протяжении многих лет".

В среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента) республики заявил, что Франция вернет своего посла в Австралию, однако намерена пересмотреть свои отношения с этой страной после разрыва соглашения о строительстве подводных лодок. "Я попросил нашего посла вернуться в Канберру с двумя миссиями: помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем <...> и защитить наши интересы в ходе реализации решения Австралии о прекращении строительства подводных лодок", - цитирует выступление главы французского внешнеполитического ведомства австралийское издание "Острэлиан".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.