Член Политбюро ЦК КПК призвал США придерживаться рациональной политики в отношении Китая

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Китай надеется, что США будут придерживаться рациональной и прагматичной политики в отношении КНР. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Цюрихе.

"Китай придает большое значение недавним позитивным высказываниям президента США Джо Байдена о китайско-американских отношениях", - приводит его слова в четверг сайт МИД КНР. "Надеемся, что США будут придерживаться рациональной и прагматичной политики в отношении КНР, вместе с Китаем проявлять уважение к интересам друг друга, а также идти по пути взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - указал он.

Как указывается в документе, в ходе встречи Ян Цзечи "изложил твердую позицию Китая по вопросам Тайваня, Гонконга, Синьцзяна, Тибета, прав человека и потребовал от США уважать суверенитет, безопасность и интересы развития КНР, прекратить использовать вышеуказанные вопросы для вмешательства во внутренние дела Китая".

Как подчеркнул член Политбюро ЦК КПК, "вопрос о том, смогут ли Китай и США надлежащим образом наладить взаимоотношения, скажется на коренных интересах народов двух стран". Он также отметил, что "американская сторона должна глубоко понимать природу взаимной выгоды в двусторонних отношениях, правильно понимать внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также его стратегические планы.

"Китай выступает против использования термина "конкуренция" для определения китайско-американских отношений", - отметил Ян Цзечи. Он также указал на то, что "сотрудничество Китая и США принесет пользу двум сторонам и всему миру, а противостояние двух стран нанесет серьезный ущерб".