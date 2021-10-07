Визит Мирзиёева в Россию состоится в ноябре

ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию в ноябре. Об этом в четверг сообщила его пресс-служба по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президенты обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту на высшем уровне в Российскую Федерацию, который состоится в следующем месяце", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президенты рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между странами. Путин и Мирзиёев также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.