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Визит Мирзиёева в Россию состоится в ноябре

Президент Узбекистана обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным вопросы подготовки к визиту

ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию в ноябре. Об этом в четверг сообщила его пресс-служба по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президенты обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту на высшем уровне в Российскую Федерацию, который состоится в следующем месяце", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президенты рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между странами. Путин и Мирзиёев также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

Теги
УзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
Алиев и Путин обсудили по телефону ситуацию в регионе
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