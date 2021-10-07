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В "Слуге народа" объяснили идею об отставке спикера Рады его "политическим лукавством"

Руководитель партии Александр Корниенко сообщил, что на текущий момент "Слуга народа" "не имеет доверия" к Дмитрию Разумкову
Cпикер Верховной рады Дмитрий Разумков Иван Николаев/ТАСС
Описание
Cпикер Верховной рады Дмитрий Разумков
© Иван Николаев/ТАСС

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Правящая партия Украины "Слуга народа" инициировала отставку нынешнего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, так как больше не рассматривает его членом своей команды, а его поведение в должности считает "политическим лукавством". Об этом с трибуны парламента, представляя инициативу об отставке главы парламента, заявил руководитель партии "Слуга народа", заместитель ее фракции в Раде Александр Корниенко.

"Политический опыт играет в разные стороны: иногда помогает работать, а иногда увеличивает разные проявления, которые можно назвать политическим лукавством", - пояснил он идею об отставке Разумкова.

Корниенко подчеркнул, что на текущий момент "Слуга народа" "не имеет доверия" к нему. "Дмитрий Александрович отступил от общих принципов и больше не является членом нашей партии и не может представлять нашу команду", - заявил он.

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