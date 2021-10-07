В Раде назвали отказ Киева от поставок газа из РФ знаком безразличия к судьбе народа

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Позиция Киева об отказе от возобновления прямых поставок российского газа по сниженной цене, договоренность о которой была достигнута еще в 2019 году, свидетельствует о том, что властям страны безразлична судьба собственного народа. Об этом заявил бывший первый заместитель генпрокурора страны, член парламентской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Два года назад [глава политсовета партии] Виктор Медведчук договорился с руководством РФ о том, что Россия готова поставлять Украине газ по фиксированной цене $175. А цена на газ в Европе сегодня - почти $1 900", - написал он в среду в Facebook. В ответ на это, продолжил политик, украинская власть отказалась от поставок на таких условиях по причине того, что такая договоренность была достигнута представителями оппозиционных сил.

"А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ на Украине была $175. <...> Этой власти безразлична судьба украинского народа, безразличны эти платежки, эти тарифы, безразлична судьба Украины в целом", - подчеркнул Кузьмин.

В 2019 году Медведчук провел ряд встреч с руководством правительства РФ, Госдумы, а также компании "Газпром". 18 июля 2019 года Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о достижении предварительной договоренности о том, что в случае возобновления прямых поставок газа на Украину стоимость голубого топлива будет снижена для Киева на 25%.

С ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Киев формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 5 октября этого года, что страна не планирует вести прямые переговоры с Россией о поставках российского газа.