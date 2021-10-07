Идея о табличке про "оккупацию" на памятнике освободителям вызвала разногласия в думе Риги

РИГА, 7 октября. /ТАСС/. Инициатива оснастить памятник советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков табличками, где поясняется, что монумент воспринимается в Латвии как "символ советской оккупации", вызвала разногласия в коалиции в Рижской думе. Некоторые депутаты столичной мэрии считают, что этим вопросом должны заниматься историки, а не политики, сообщает в четверг объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Внештатный советник президента Латвии по вопросам исторической памяти и принадлежности Юргис Клотиньш, который также является депутатом Рижской думы, ранее выступил с предложением оснастить монумент советским воинам-освободителям Риги разъясняющими табличками, что он воспринимается в Латвии как "символ советской оккупации". Политик по своей инициативе уже подготовил такое разъяснение вместе с историками, однако его предложение не получило поддержки большинства в коалиции в Рижской думе.

"Это следует оценивать историкам, ландшафтным архитекторам, этот текст следовало бы писать не политикам, а историкам", - заявил вице-мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

"Я против того, чтобы историю толковали политики, и так происходило накопление политического капитала. Это нужно делать правильно", - отметил со своей стороны мэр Риги Мартиньш Стакис.

Осторожно оценивает задумку Клотиньша и думская оппозиция. "Зависит от того, каким будет текст. Если он удовлетворит большинство рижан, будет компромисс, - поддержим. Если будет каким-то оскорбительным, - нет", - указал депутат Рижской думы от партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.