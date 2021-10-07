Токаев высоко оценил личный вклад Путина в укрепление двусторонних отношений

НУР-СУЛТАН, 7 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого высоко оценил личный вклад президента РФ в укрепление двусторонних отношений. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе российского лидера в укрепление двусторонних отношений, которые неизменно развиваются в духе добрососедства, стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Токаев поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа России. "По мнению Касым-Жомарта Токаева, благодаря усилиям Владимира Путина Россия превратилась в авторитетную мировую державу, без которой ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения", - пояснили в пресс-службе.

Отмечено, что собеседники положительно оценили итоги состоявшегося 30 сентября Межрегионального форума Казахстана и России. "Главы государств условились продолжить активный политический диалог по вопросам двустороннего сотрудничества и международным проблемам", - уточнили в пресс-службе.