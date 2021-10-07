Лукашенко считает, что целью санкций против Белоруссии является вывод людей на улицы

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что целью принятых санкций в отношении республики является удушение белорусской экономики и вывод людей на улицы.

"Если говорить прямым текстом, [цель санкций состоит в том, чтобы] через закрытие заводов и массовую безработицу загнать людей в нищету, а в лучшем случае - вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим", - сказал Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам в четверг, его цитирует агентство БелТА. По словам белорусского лидера, сегодня уже никто не сомневается, что основной целью "этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека", ставится задача устранить прямых конкурентов, разорить и разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счете экономику республики.

"Нам надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов. Бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси", - подчеркнул белорусский президент.

Руководство ряда европейских стран и США не признает результаты прошлогодних президентских выборов и считает чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых подпали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Готовится пятый пакет западных санкций.