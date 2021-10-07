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Столтенберг заявил, что НАТО готова к диалогу с Москвой и созыву Совета Россия - НАТО

По словам генсека альянса, очень важно "сесть и поговорить", особенно "в сложные времена, когда напряжение высоко"

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. НАТО готова к диалогу с Москвой и проведению заседания Совета Россия - НАТО (СРН), этот вопрос обсуждался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН в сентябре, однако договоренность не была достигнута. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета НАТО.

"Позиция НАТО в отношении России ясна и неизменна - мы основываемся на двойном подходе: оборона, сдерживание и диалог. Мы готовы вести содержательный диалог с Россией. Мы готовы провести встречу Совета Россия - НАТО. Мы приглашали Россию к проведению этой встречи уже давно, но пока Россия не дала позитивного ответа, поэтому не было встреч", - отметил он.

По его словам, очень важно "сесть и поговорить", особенно "в сложные времена, когда напряжение высоко". "Поэтому мы будем продолжать стремиться к диалогу с Россией. Я встречался с министром Лавровым в ООН в ходе Генеральной Ассамблеи не так давно (23 сентября - прим. ТАСС), но мы пока не смогли договориться о новой встрече СРН. Но мы готовы сделать, это когда Россия будет готова к встрече", - сказал он.

В среду НАТО объявила о сокращении численности миссии России при НАТО с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. Комментируя это решение, генсек НАТО заявил в четверг, что высылаемые дипломаты являются "офицерами российской разведки".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСтолтенберг, Йенс
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