Bild: ХДС готовится провести в декабре съезд, на котором будет решаться судьба Лашета

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Христианско-демократический союз (ХДС) планирует провести в начале декабря в Дрездене федеральный съезд партии, на котором, очевидно, будет решаться судьба ее председателя Армина Лашета. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на источники.

По ее информации, ХДС уже забронировал под съезд с 6 по 13 декабря выставочный зал в Дрездене. В то же время изданию в штаб-квартире христианских демократов сообщили, что пока не известно, состоится ли мероприятие или его перенесут уже на следующий год.

"Так или иначе ясно, что время Лашета миновало", - пишет газета. Согласно ее данным, политическое будущее лидера партии может быть предварительно решено уже в четверг во время видеоконференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге и переговоров премьер-министров федеральных земель от консерваторов. Он намечены на четверг в 19:30 (20:30 мск).

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

ХДС/ХСС, несмотря на второе место, стремится создать правящую коалицию с либералами и "Зелеными", однако последние в среду приняли решение сначала провести переговоры о возможности формирования будущего кабмина с социал-демократами, де-факто отклонив предложение консерваторов о таком альянсе.