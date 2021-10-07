Талибы заверили Узбекистан, что республика не столкнется с угрозами из Афганистана

ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Представители правительства в Кабуле, сформированного членами движения "Талибан" (запрещено в РФ), на встрече с главой МИД Узбекистана заявили, что республика не столкнется с угрозами с территории Афганистана. Об этом в четверг сообщили в МИД Узбекистана по итогам переговоров делегаций двух стран.

"Официальным Кабулом было также твердо заявлено, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана", - говорится в сообщении.