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Обновлено 

СМИ: председатель германского ХДС Лашет намекнул, что готов к отставке

Как сообщил телеканал N-tv, политик готов к тому, что в руководстве партии будут кадровые обновления

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который являлся кандидатом в канцлеры ФРГ, заявил однопартийцам, что готов к отставке. Об этом сообщил в четверг канал N-tv со ссылкой на участников закрытого мероприятия христианских демократов.

Канал отмечает, что Лашет готов к тому, что в руководстве партии будут кадровые обновления, и готов занимать свой пост лишь до тех пор, пока не будет найдена замена.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая коалиция в ФРГ будет состоять, скорее всего, из трех партий. В правительстве, вероятно, будут либералы и "зеленые" на правах младших партий. Кандидатуру канцлера выставит вероятнее всего СДПГ, в таком случае главой правительства станет Олаф Шольц.

Теги
ГерманияЛашет, Армин
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