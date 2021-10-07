Страны НАТО опасаются военной активности РФ после пуска "Северного потока - 2"

ВАРШАВА, 7 октября. /ТАСС/. Некоторые страны - члены НАТО опасаются расширения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря после завершения проекта "Северный поток - 2". С таким утверждением выступил в четверг в беседе с журналистами глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе.

"В ходе двусторонних встреч мы говорили о безопасности в бассейне Балтийского моря в контексте завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря", - заявил он.

Также страны НАТО все еще оценивают Россию как главную угрозу. "Россия по-прежнему оценивается, и такова позиция всех делегаций, как главная угроза", - сказал он.

По словам Солоха, вызовы, связанные с Китаем, тоже обсуждались в НАТО, но они требуют доработки. "Выводы, касающиеся Китая, будут со всей уверенностью сделаны в официальных документах в будущем году во время саммита в Мадриде", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл "нелогичной и пагубной" позицию стран Прибалтики и Польши, которые аккумулируют на своей территории силы НАТО и говорят одновременно о якобы имеющихся угрозах со стороны России. Песков подчеркивал, что стремление этих государств сосредоточить у себя все больше военных НАТО ведет не к укреплению безопасности на континенте, а, наоборот, к повышению напряженности.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода было завершено утром 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. По данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

"Северный поток - 2" является коммерческим проектом, который реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.