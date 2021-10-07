Лашет заявил, что ХДС ожидает кадровое обновление

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет анонсировал кадровое обновление партии на руководящих уровнях - для этого будет созван внеочередной съезд.

"Мы начинаем скорую кадровую реорганизацию ХДС от председателя и президиума до правления", - сказал он в четверг журналистам в Берлине. По словам Лашета, "он будет модератором" этого процесса.

По словам политика, партия продолжает быть готовой к работе в коалиции со Свободной демократической партией и "зелеными". По его словам, "кадровые вопросы не должны подорвать" этот процесс. "Речь не идет об Армине Лашете", - сказал он - фразу трактуют как косвенное выражение готовности к отставке.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.