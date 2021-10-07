В Марокко объявили состав нового правительства

РАБАТ, 7 октября. /ТАСС/. Новый кабинет министров сформирован в Марокко по итогам состоявшихся 8 сентября парламентских выборов. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.

По его данным, в состав кабмина, который возглавит премьер-министр Азиз Ахеннуш, вошли 24 министра, семь из которых - женщины.

Телеканал отмечает, что Насер Бурита сохранил за собой пост министра иностранных дел, а Абдельуафи Лафтит - главы МВД.

8 сентября в Марокко состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала партия либерального толка "Национальное объединение независимых" (НОН). 10 сентября король Марокко Мухаммед VI назначил Ахеннуша, лидера победившей на выборах НОН, председателем правительства, поручив ему сформировать новый кабмин.