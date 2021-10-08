Выборы в нижнюю палату парламента пройдут в Чехии

ПРАГА, 8 октября. /ТАСС/. Выборы нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии, в которой происходит основной законотворческий процесс и которая оказывает значительно большее влияние на все стороны жизни чешского общества, чем Сенат (верхняя палата), начинаются в пятницу в Чехии.

Голосование продлится два дня. Около 15 тысяч избирательных участков откроются в 14:00 по среднеевропейскому времени (15:00 мск) и закроются в 22:00 (23:00 мск).

В субботу голосование начнется в 08:00 и завершится в 14:00 по среднеевропейскому времени (09:00 и 15:00 мск). Более 8 млн избирателей республики, население которой составляет около 10,7 млн, определят, какие из 22 зарегистрированных на выборах политических партий и движений, а также партийных коалиций обеспечат своих кандидатов депутатскими мандатами.

Фаворит

Итоги опросов избирателей свидетельствуют, что самые высокие шансы на победу имеет центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Преодолеть установленный законом барьер в 5% голосов избирателей и провести своих представителей в нижнюю палату парламента, состоящую из 200 депутатов, смогут также леволиберальная Чешская пиратская партия, составившая коалицию с центристским движением "Старосты и независимые"; коалиция "Вместе", в которую входят Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09"; политическое движение "Свобода и прямая демократия"; Коммунистическая партия Чехии и Моравии; Чешская социал-демократическая партия и образованное 8 апреля центристское политическое движение Prisaha ("Клятва").

АНО, как следует из результатов опросов, может набрать на парламентских выборах от 22% до 32,4% голосов избирателей. С трудом преодолеть барьер в 5% смогут коммунисты, социал-демократы и Prisaha.

Скандалы вокруг Бабиша

Не исключено, что на результате АНО негативно отразятся финансовые скандалы, которые в последние годы регулярно происходят вокруг лидера движения, долларового миллиардера Бабиша. Так, 3 октября портал Investigace.cz опубликовал выдержки из так называемого Досье Пандоры - документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей, которые обнародовал Международный консорциум журналистских расследований. Согласно этой информации, действующий премьер в 2009 году перечислил через офшоры с использованием подставных фирм и лиц €15 млн для покупки 16 объектов недвижимости во Франции.

Бабиш категорически отверг выдвинутые обвинения и подчеркнул, что реализованная им операция по покупке французской недвижимости была проведена по закону и все налоги были заплачены в Чехии. Он назвал публикацию информации из "Досье Пандоры" попыткой политических противников повлиять на исход голосования на выборах.

Неизбежность коалиции

Президент Чехии Милош Земан заявил, что поручит формирование нового правительства главе партии, заручившейся наибольшей поддержкой избирателей. Его фаворитом является Бабиш. Хозяин Пражского града не скрывает, что будет голосовать за кандидатов АНО.

Между тем политологи прогнозируют, что ни один из политических субъектов, выставивших кандидатов в нижнюю палату парламента, не получит такого количества голосов избирателей, чтобы самостоятельно сформировать кабмин.

Бабиш уже заявил, что если президент поручит ему формирование правительства, то он пригласит к переговорам о создании коалиции все прошедшие в парламент политические субъекты, кроме Чешской пиратской партии. "Наше сотрудничество с "пиратами" в кабмине полностью исключено", - сказал политик.

Явка около 60%

Как прогнозируют социологи, в голосовании примут участие около 60% граждан республики, обладающих избирательным правом. Предварительные итоги выборов благодаря электронной системе подсчета голосов должны быть объявлены уже в субботу вечером.