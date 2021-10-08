Глава офиса Зеленского обсудил с Нуланд усиление роли США в переговорах по Донбассу

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд ситуацию с безопасностью вокруг Украины и усиление роли Соединенных Штатов в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом Ермак сообщил в четверг на своей странице в Twitter.

"Провел конструктивную беседу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, - написал Андрей Ермак. - Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате нормандской четверки (Германия, Россия, Украина, Франция), важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на востоке Украины".

По данным украинского издания "Корреспондент", Ермак и Нуланд беседовали по телефону.

Ранее президент Зеленский озвучивал намерение поднять вопрос привлечения США к нормандскому формату во время своего визита в Белый дом. На брифинге 2 сентября украинский лидер сообщил, что во время переговоров с американским президентом Джо Байденом предложил ему несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, однако прямо не ответил на вопрос о том, идет ли речь о привлечении именно к нормандскому формату.

Президент Украины неоднократно выражал желание подключить США к переговорам "нормандской четверки" или создать некий альтернативный формат при участии Соединенных Штатов. С американской стороны такие намерения пока не подтверждались.