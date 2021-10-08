Глава администрации Тайваня заявила, что регион не стремится к конфронтации

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Власти Тайваня не заинтересованы в военной конфронтации, однако будут активно бороться за сохранение "демократического образа жизни". Об этом заявила в пятницу глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

"Тайвань не стремится к военной конфронтации. Однако мы приложим все возможные усилия для того, чтобы защитить демократическую систему и соответствующий образ жизни", - подчеркнула она на проходящем в Тайбэе Юйшаньском форуме.

Как отметила Цай Инвэнь, в условиях происходящих в мире изменений все более значимым становится международное сотрудничество. По ее словам, Тайвань "имеет выгодное положение" и "готов играть важную роль" в наращивании взаимодействия с другими странами. Среди наиболее перспективных направлений для укрепления внешних контактов она назвала противодействие пандемии, развитие биотехнологий, деятельность по ликвидации стихийных бедствий.

"Тайвань полностью готов к развитию международного сотрудничества. Например, взаимодействовать с США в области морского патрулирования, чтобы объединенными усилиями обеспечивать сохранность океанических ресурсов и бороться с незаконным рыбным промыслом", - подытожила глава тайваньской администрации.