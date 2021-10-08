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В МИД Франции заявили, что страна никогда не уступит свое место в СБ ООН Евросоюзу

Франция никогда не уступит свое место в СБ ООН Евросоюзу - госсекретарь при МИД.

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Франция
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