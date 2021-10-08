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Боррель считает, что Россия не станет "сверхдержавой"

При этом, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, РФ "имеет экстраординарную значимость для Европы"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Aris Oikonomou, Pool Photo via AP
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Aris Oikonomou, Pool Photo via AP

МАДРИД, 8 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что ни Россия, ни Турция не станут "сверхдержавами".

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Выступая в пятницу на форуме "Новая экономика" в Мадриде, он заявил, что сейчас в мире существует группа государств, которые "пытаются извлечь выгоду" из той или иной ситуации. "Там находятся такие важные страны, как Россия, Индия и Турция, которые ранее являлись империями, снова хотят ими стать, особенно Россия и Турция. Это великие государства, они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть и являются региональными державами, у них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют", - утверждал Боррель.

При этом он добавил, что РФ "имеет экстраординарную значимость для Европы". Глава европейской дипломатии считает, что в отношениях с Москвой "необходимо найти взвешенную позицию". "Нужно пытаться взаимодействовать по многим направлениям", - подчеркнул он.

Теги
ИндияТурцияРоссияБоррель, Жозеп
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