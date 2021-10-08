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Пограничники Польши заявили о стрельбе со стороны Белоруссии. В Минске отвергли обвинения

Пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская ранее заявила, что, вероятно, это были холостые выстрелы или же выстрелы, намеренно сделанные мимо

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков государственной границы. Об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

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"В предыдущие сутки ни на одном из участников государственной границы оружие не применялось", - сказал представитель ведомства.

Ранее пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская заявила журналистам, что белорусский патруль открыл огонь в направлении польских солдат на границе.

"Патруль белорусских служб произвел выстрелы в направлении солдат Войска польского, которые вместе с нами патрулируют границу", - сказала она, подчеркнув, что, вероятно, это были холостые выстрелы или же выстрелы, намеренно сделанные мимо. По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал.

С начала августа более 14 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Варшава возлагает ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в ЕС, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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